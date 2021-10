Magia de futebol regressa (…) 2 anos depois

Ponto final quanto ao regresso de futebol em São Tomé e Príncipe. Aproximadamente dois (2) depois o esférico voltou a rolar para a Principal Liga Santomense, com os jogos da primeira jornada, que foram realizados este final-de-semana em três campos, Nacional 12 de Julho e Quartel (São Tomé) e Regional 13 de Junho (Príncipe), onde o campeão em título, Agrosport de Monte Café, entrou a todo gás batendo o Riboque, por 2-0.

Depois de quase dois (2) anos a emoção do desporto rei regressou aos campos de futebol no arquipélago, com os desafios da Principal Liga Santomense, que será disputada em São Tomé, por 12 equipas, e no Príncipe, por seis (6) conjuntos.

Quanto ao filme da ronda inaugural, em São Tomé, na sexta-feira, os Militares de 6 de Setembro, por margem mínima (2-1) bateram o Desportivo de Guadalupe; enquanto que a turma Aliança Nacional e o Sporting de São Tomé não chegaram a subir ao palco das emoções, devido à não alinhamento e a colocação da bandeirola no campo de Quartel.

No sábado, no Nacional 12 de Julho, Caixão Grande, que fez uma pré-época 100% vitoriosa, perdeu no derby de Mé-Zóchi, por 1-0, ante a Trindade; enquanto que Palmar e Correia repartiram os pontos, no empate a uma bola, no Quartel.

No domingo, o campeão em título, Agrosport de Monte Café, bateu por 2-0 o Vitoria do Riboque, no Quartel;ao passo que a UDRA de Angolares, no Nacional 12 de Julho,suplantou os Leões de Praia Cruz, por 4-1.

No Príncipe, na sexta-feira, Sundy venceu Porto Real, por 2-0; no sábado, Operários humilhou UDAPB, por 6-1; e no domingo, Sporting do Príncipe bateu o 1º de Maio, por 3-1.

Classificação (São Tomé)

1º UDRA, 1 jogo/3 pontos;

2º Agrosport de Monte Café, 1/3;

3º Trindade,1/3;

4º Seis de Setembro, 1/3;

5º Palmar,1/1;

6º Palmar,1/1;

7ª Desportivo de Guadalupe,1/0;

8º Caixão Grande,1/0;

9º Riboque,1/0;

10º Sporting de Praia Cruz, 1/0;

11º Sporting,0/0;

12º Aliança Nacional,0/0.

Classificação (Príncipe)

1º Operários, 1 jogo/3 pontos;

2º Sporting do Príncipe, 1/3;

3º Sundy, 1/3;

4º Porto Real, 1/0,

5º Primeiro de Maio, 1/0;

6º UDAPB, 1/0.

Martins dos Santos