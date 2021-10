STP volta a pedalar contra as Mudanças Climáticas

Com o lema “PRESERVAR O AMBIENTE- MISSÃO DE TODOS” a Bike Solutions STP, JS Fitness e Grupo Harmonia, em parceria com a Federação Santomense de Ciclismo, Ministério da Juventude e do Desporto e o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, preparam-se para organizar o 2º Passeio Ciclístico, com o propósito de incentivar as pessoas a refletirem sobre a dependência que vem tendo em relação aos meios de transportes (carro e motorizada), bem como apresentar a bicicleta como uma alternativa sustentável, no desafio contra as Mudanças Climáticas.

No âmbito da realização da COP 26 (31/10 a 12/11/2021), onde 197 países, inclusive São Tomé e Príncipe, estarão reunidos em Glasgow-Escócia, para debater a situação climática a nível planetário, apresentando metas e medidas de mitigação e adaptação às ameaças das Alterações Climáticas, a sociedade civil santomense, por meio das organizações frisadas vai promover uma passeata de bicicleta, com o intuito de mostrar a preocupação face às consequências das Mudanças Climáticas, que pode ser mitigada com a mudança de hábito de mobilidade, optando por um meio sustentável, que seria a bicicleta.

O evento que terá lugar no dia 07 de Novembro, com o lema “PRESERVAR O AMBIENTE- MISSÃO DE TODOS” contará com um percurso de 13 km, ligando Museu Nacional (Água-Grande) à Santana (Cantagalo).

Quanto a participação, que é aberta a todos os interessados, deverão ser confirmadas na Rádio Jubilar ou por meio dos terminais (239) 994 82 88 ou (239) 987 29 23, mediante uma inscrição.

