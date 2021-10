Seleção feminina entrega “de mão beijada” eliminatória(…) e está fora do CAN

A Confederação Africana de Futebol, CAF, informou neste domingo, no seu site oficial, a desistência da Seleção Nacional “A” de Futebol Feminino de São Tomé e Príncipe das eliminatórias para o Campeonato Africano das Nações, CAN, Marrocos “2022”, na categoria, depois da goleada sofrida ante o Togo, por 5-0, no jogo da primeira mão, no Estádio Nacional 12 de Julho.

Segundo a CAF, a comunicação santomense foi feita por meio de uma correspondência, enviada 24 horas depois do jogo.

O confronto da segunda mão que estava agendado para a próxima terça-feira,26, no Stade de Kegué, em Lomé, Togo, fica cancelado, e a formação nacional, automaticamente, está desqualificada.

Desta forma, o xadrez santomense entregou “de mão beijada” a eliminatória ao conjunto togolês, que vai defrontar na próxima ronda Camarões ou Congo.

Martins dos Santos