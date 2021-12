Atletismo, Canoagem, Ciclismo, Futebol e Teqball… marcam 2021

Estamos prestes a deixar cair o manto sobre 2021, e com ele todos os acontecimentos marcantes (positivos e negativos) em diversas áreas, com destaque para o desporto, onde estiveram em evidências as modalidades de futebol, ciclismo, atletismo, canoagem, teqball, karaté, basquetebol, xadrez e taekwondo.

Atletismo: O ano ficou marcado por realização de inúmeras provas pela federação e Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, em parceria com entidades privadas; e assinatura de contrato das jovens atletas santomenses, Agate Sousa e Gorete Semedo, com o Sport Lisboa e Benfica.

Provas realizadas:

2ª Edição da Meia Maratona Simão Carvalho (Dezembro);

1ª Maratona de São Tomé e Príncipe (Julho);

2ª Edição da Ultra matona (Julho);

2ª Edição do Meeting António Menezes (Outubro).

Futebol : O desporto rei regressou para alegria dos seus amantes e praticantes, quase dois anos depois da sua paralisação devido as restrições impostas pela Covid-19, com jogos da Principal Liga de Futebol, à porta fechada, nos campos de Folha Fede, Quartel e Estádio Nacional 12 de Julho, em São Tomé; e no Estádio Regional 13 de Julho, no Príncipe. Mês depois, arrancou de igual modo as divisões inferiores. Por fim, no início do Dezembro, disputou-se a primeira eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe, com os principais candidatos (UDRA de Angolares, Seis de Setembro, Caixão Grande e Sporting de Praia Cruz) a ficarem pelo caminho, diante dos emblemas do escalão secundário. Ainda em futebol, o ano ficou marcado pelas aparições inglórias das seleções femininas, nos jogos qualificáveis para o Mundial e o CAN.

Canoagem: A modalidade que em 2016 (Rio) e 2021(Tóquio) representou o país nos Jogos Olímpicos por mérito próprio, viu a sua principal estrela, Bully Triste, aos 30 anos, pôr fim à brilhante carreira de canoísta, e abraçar o novo desafio na modalidade, ser treinador.

Martins dos Santos