Passeio Ciclístico marca o dia do “REI” em STP

No início do novo ano, o arquipélago presta homenagem ao seu herói nacional, REI AMADOR, um escravo que a 9 de Julho de 1595, promoveu e liderou uma revolta dos negros contra o sistema esclavagista instalado em São Tomé e Príncipe.

Diferente dos anos findos, 2022 terá na comemoração do dia do Rei Amador um Passeio Ciclístico, na manhã de terça-feira (4), em um percurso de 14 km pelas principais ruas centrais do Distrito de Água- Grande.

Promovido pelo Conselho Nacional dos Estudantes, em parceria com a BikeSolutions STP, o evento (Comissão Organizadora) perspectiva, na sua primeira edição, ser coroado de êxito registando a participação de pessoas de todas as idades, provenientes de diversos pontos da cidade para prestigiar a celebração do dia do Rei Amador.

Para o Conselho Nacional dos Estudantes nada melhor que assinalar o dia com um evento popular como o Passeio Ciclístico, que tornou moda no país, no ano findo.

O Passeio Ciclístico desta terça-feira, o primeiro do ano, terá a concentração na histórica Praça da Independência, por volta das 6h, para um percurso de 14 km, nas principais vias da cidade.

Na chegada, haverá a distribuição de água, frutas, sandes aos participantes e o sorteio de saldo.

Martins dos Santos