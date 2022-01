STP assiste CAN pela 33ª vez no “sofá”

A seleção santomense de futebol “AA” volta pela 33ª vez assistir no “sofá”, o Campeonato Africano das Nações (CAN), que arrancou este domingo nos Camarões, com o triunfo dos anfitriões ante Burkina Faso (2-1) e de Cabo Verde (1-0) frente à Etiópia.

Depois de ter desperdiçado a change de lá estar, ficando na última posição do grupo C de qualificação, sem pontuar, a seleção santomense de futebol será obrigada mais uma vez, em 33 edições da prova, assistir a fase finalno “sofá”, refletindo sobre o futuro, de modo que a médio prazo, possa também ser uma das 24 nações na fase final da maior montra do futebol continental.

Os vencedores do grupo de São Tomé e Príncipe na qualificação, Gana (1º) e Sudão (2º), não terão vida fácil na competição, que terá dois emblemas lusófonos, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

A prova que arrancou este domingo, 9, e termina no dia 6 de Fevereiro, contará com grandes nomes da actualidadedo futebol mundial, como MoSalah (Marrocos/Liverpool), RiyadMahrez (Argélia/Manchester City), SébastienHaller (Costa de Marfim/Ajax),Nicolás Pépé (Costa de Marfim/Arsenal), Sadio Mané (Senegal/Liverpool) e Koulibaly (Senegal/Nápoles).

Martins dos Santos