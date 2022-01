CAN distrai, mas não esconde descontentamento… em STP

O Campeonato Africano das Nações (CAN) a decorrer nos Camarões, tem sido nos últimos dias, a principal atração dos amantes do “desporto rei” no arquipélago, em função da suspensão dos campeonatos nacionais, em consequência do agravamento do estado pandêmico no país.

Privados da sua maior atração, os amantes de futebol em São Tomé e Príncipe, têm recorridos aos jogos do CAN para ultrapassar a ausência do futebol no país, com Cabo Verde e Guiné-Bissau, por serem lusófonos, a terem a maior preferência dos mesmos, relegando para o segundo plano, selecções como Senegal, Egito, Costa de Marfim, Nigéria e Camarões.

Embora entretidos por esses jogos, os adeptos de futebol não escondem o seu descontentamento com a suspensão dos jogos, sobre tudo do principal escalão, uma vez que no comunicado do governo, que agrava algumas medidas de prevenção à Covid-19, não consta a suspensão dos jogos de futebol, mas sim, a realização dos jogos sem público, a semelhança do arranque da época, onde as primeiras jornadas (principal escalão) foram disputadas em quatro campos (Quartel, Folha Fede, Estádio Nacional 12 de Julho), São Tomé; e (Estádio Regional 13 de Junho), Príncipe.

“Vamos esperar até o final do mês para ver o que vai acontecer. Já ficamos quase dois anos sem ter a nossa maior atração e mal regressou suspenderam! Acho que as entidades desportivas também deveriam ter em conta a paixão dos adeptos. Não obstante da saúde dos atletas estarem em primeiro lugar”, salientou Pedro Sousa, adepto de Aliança Nacional.

De sublinhar que a 33ª edição do Campeonato Africano das Nações teve o seu início no dia 9 do mês em curso e vai terminar no dia 6 de Fevereiro, com a grande final, que na opinião dos santomenses deveria ser entre Cabo Verde e Guiné Bissau ou Camarões vs Nigéria.

Martins dos Santos