STP vibra com a vitória do “Leões de Teranga” no CAN”2022″

Os santomenses vibraram este domingo com o triunfo do Senegal ante Egito por 4-2 (0-0) na final da 33ª edição do Campeonato Africano das Nações, CAN, que decorreu nos Camarões (9 de Janeiro – 6 de Fevereiro).

Chegou ao fim este domingo nos Camarões, o maior evento de futebol continental, CAN, que durante um mês prendeu atenção dos santomenses que vivem o futebol com alma e paixão, que se organizaram em vários grupos espalhados pelo arquipélagopara assistir e vibrar com o título do Senegal, que sofreu para erguer o primeiro troféu na história da competição.

O triunfo que coloca os Leões de Teranga na lista dos campeões africanos foi conseguido nas grandes penalidades, por 4-2, após o nulo durante os 120 minutos, diante do Egito, que falhou a conquista do 8º título na competição.

Os referidos adeptos do CAN em declarações ao TélaNón, nas rondas realizadas, embora entusiasmados com a vitória do Senegal, não esconderam a sua indignação, com o facto de não terem projectado o jogo na tela disponível na praça de Yon Gato, que exibiu no passado, as finais da COPA DO MUNDO e do EUROPEU.

Aproveitaram também para deixar o recado as entidades responsáveis pelo futebol no país, na esperança que possam pensar mais e melhor no futebol.

“Não temos nada contra nenhum dirigente, mas pedimos a eles que possam pensar mais e melhor no futebol, porque pelo ritmo, vamos levar o futebol para o fundo do poço, e não é isso que queremos”.

“ Espero que o futebol possa regressar o mais rápido possível, para que o selecionador possa ter tempo de selecionar os bons jogadores para a seleção nacional que participará em breve com as Ilhas Maurícias”- Filipe Cunha Monteiro.

De sublinhar que a seleção “AA” santomense nunca participou numa fase final do Campeonato Africano das Nações, que em 2023, terá lugar na Costa do Marfim.

Martins dos Santos