Bike Solutions homenageia mulher santomense

Com o objectivo de celebrar o dia 8 de março “Dia Internacional da Mulher”, e apresentar a bicicleta com o meio de transporte sustentável, na mitigação dos efeitos às mudanças climáticas, a Bike Solutions STP em parceria com a Federação Santomense de Ciclismo e o Ministério do Desporto, promoverá este domingo,13, um grande passeio ciclístico pelas ruas da cidade de São Tomé.

O 1º Passeio Ciclístico em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher ocorrerá na manhã deste domingo, dia 13 de março, com concentração às 6h00 e saída às 7h00 no Jardim Primeiro de Maio.

O percurso será o seguinte:

Jardim Primeiro de Maio- Padaria Miguel Bernardo-Praça Yon Gato– Marginal 12 de Julho- Super Skdo- Passadeira- Praia Emília- Aeroporto-Diogo Nunes-Praia Cruz – Praia Loxinga (vice-versa).

O passeio terá duração de cerca de 3 horas. Mais informações no telefone 239 991 52 43.

Martins dos Santos