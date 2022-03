STP “suplanta” Ilhas Maurícias por (4-3) no caminho ao CAN”2023″

A principal selecção santomense de futebol “impetrou” este domingo um feito histórico para o futebol santomense, a conseguir pela 3ª vez consecutiva a presença na fase de grupos de qualificação ao Campeonato Africano das Nações (CAN) “2023-Costa do Marfim”, a empatar (3-3) ante Ilhas Maurícias, depois do triunfo (1-0) no jogo da primeira mão, disputado na pretérita quinta-feira.

Está confirmada mais uma presença dos “Falcões e Papagaios” na fase de grupos de qualificação ao CAN, após o empate a três bolas, com vantagem para as cores santomenses, que tinham ganho por (1-0) no primeiro jogo, totalizando 4-3 no agregado.

Marcaram para o combinado às ordens do Adriano Eusébio “Tino”, no desafio decisivo,Ricardo Cardoso (27′ e 60′) e Luís Leal (34′), ao passo que para o adversário, marcaram Kevin Bru (26′), Dylan Colard (58′) e Ashley Nazira (86′).

Para além da passagem, o jogo ficou marcado pelo 8º golo doLuís Leal ao serviço da selecção nacional e 31ª internacionalização do capitão, Joazhifel Pontes “Jocy”.

Com esta qualificação a turma santomense passa a contabilizar três presenças nesta etapa da prova, sendo a primeira de forma directa, e a 2ª, em 2019, por meio do play-off, também ante Ilhas Maurícias, com o agregado de 5-2 (3-1 e 2-1).

STP fica à espera do sorteio para saber em que grupo irá disputar o acesso ao CAN “2023-Costa do Marfim”, lembrando que, não tem recordações positivas das anteriores participações.

Martins dos Santos