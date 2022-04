JUBA sem “clemência”(…) termina líder

JUBA do Diogo Simão, líder, goleou (5-1) este final de semana, em jogo valido para a última jornada da primeira volta, o último classificado, Conde.

Com este resultado o conjunto de JUBA termina a primeira volta, líder, com mais três pontos que a concorrência movida pela turma de Andorinha, que nesta ronda, também venceu confortavelmente o Boavista, por 4-1.

Ainda no cumprimento da jornada (9ª), Santa Margarida vs Ototo, não chegou ao fim, por ameaça de agressão ao 2º assistente, levando a decisão para o conselho fiscal, que no decorrer da semana, pronunciará sobre a decisão tomada; Varzim esmagou KêMorabeza, por 5-3; eMicolo, por margem mínima, venceu Diogo Vaz (1-0).

Quanto a classificação dos principais candidatos à subida, concluído a primeira metade da prova, JUBA lidera com 21 pts; seguido de Andorinha, 18 pts; e Santa Margarida e Ototo, ambos com 17 pts e menos um jogo.

RESULTADOS DA 9ª JORNADA

Varzim vs Kê Morabeza, 5-3

Micolo vs Diogo Vaz, 1-0

JUBA vs Conde, 5-1

Andorinha vs Boavista, 4-1

Santa Margarida vs Ototo (interrompido)

Martins dos Santos