Neves empata e sagra-se “campeão” (…) da II Divisão

Terminou este final de semana a primeira volta do campeonato nacional da II Divisão, com os jogos da 9ª jornada, onde o líder e “campeão” da primeira metade da prova, Neves, não foi além de um empate (0-0) ante o aflito Santana.

Está concluída a história da primeira volta do escalão secundário do futebol no arquipélago, com o Neves, Bombom e Ôque-del-rei a terminarem no pódio, e Amadora, Santana e Porto Alegre na cauda da tabela.

No cumprimento da 9ª jornada, o líder Neves, que recebeu o Santana, perdeu a grande chance de alargar a distância para a concorrência, ao repartir pontos (0-0), ante a turma de Cantagalo, que tem agora um novo técnico, o lendário Tó Adão, que assumiu a equipa nopretérito final de semana.

Quem não soube tirar o proveito do deslize do combinado de Neves, foi o Inter de Bombom, que também não fez o melhor, empatando (1-1) diante da UDESCAI.

Os empates dos da frente, foram super aproveitados pela turma de Ôque-del-rei, que sem grandes dificuldades, recebeu e despachou o Ribeira Peixe, por 2-0.

Nos outros jogos, Amadora perdeu em casa frente à turma de Cruz Vermelha, por 2-0; e Porto Alegre, na recepção ao conjunto de Folha Fede, averbou a sua primeira vitória (3-2) na prova, num jogo de loucos.

Com a conjugação dos resultados, a tabela classificativa, concluída a primeira volta, fica ordenada da seguinte forma: Neves (18 pts), Bombom (17 pts), Ôque-del-rei (17 pts), Cruz Vermelha (15pts), UDESCAI (14 pts), Folha Fede (12 pts), Ribeira Peixe (11 pts), Amadora (9 pts), Santana (5 pts) e Porto Alegre (5 pts).

RESULTADOS DA 9ª JORNADA

Neves vs Santana (0-0)

Porto Alegre vs Folha Fede (3-2)

Amadora vs Cruz Vermelha (02-)

Ôque-del-Rei vs Ribeira Peixe (2-0)

Bombom vs UDESCAI (1-1).

Martins dos Santos