Santana desmente acordo com “Adão”

O responsável do Santana, actual penúltimo classificado da II divisão, negou categoricamente a existência de qualquer acordo com o treinador Osvaldo Deus Lima “Tó Adão” para orientar a equipa na segunda metade do campeonato.

A notícia de um possível acordo foi avançada por vários órgãos, merecendo de igual modo, a imediata resposta da direção do emblema de Cantagalo.

“O Santana lamenta que esta informação tenha sido dada por órgãos que deveriam primar pela verdade. Não temos nenhum acordo com o técnico. Enquanto estiver cá, o Tó não será o treinador de Santana” -afirmou terminantemente o responsável.

Santana que teve uma primeira volta para esquecer, segundo a direção do clube, tudo fará para que a equipa possa recuperar terreno na etapa derradeira e permanecer no escalão secundário do futebol santomense.

Quanto ao Tó Adão, fala-se que, o mesmo estará de caminho à Cruz Vermelha, para comandar a equipa de Almeirim, que luta pela promoção ao principal escalão.

Martins dos Santos