Divisão de Honra: Conde consegue primeiros pontos e JUBA é cada vez mais líder

A 10ª foi de vez. Depois de nove (9) jogos sem pontuar, valendo a última posição na prova, eis que este final de semana, em jogo da 10ª jornada, e primeira da segunda volta, o conjunto de Conde conseguiu arrecadar os primeiros pontos na competição, no triunfo por 2-1, na deslocação ao reduto do Boavista.

Quem continua imparável na sua caminhada é o JUBA do Diogo Simão, vencendo nesta jornada o rival Ototo, por 3-2, e beneficiando de igual modo, do empate de Andorinha com o Marítimo de Micolo (1-1) e da derrota de Santa Margarida frente ao Desportivo de Kê Morabeza (2-3).

A jornada que reforçou a liderança de JUBA do Diogo Simão, ficou marcada pela polêmica no confronto entre Varzim e Diogo Vaz, com esta última a jogar sobre o protesto, alegando a utilização ilegal de um jogador por parte da equipa de Cantagalo, que veio a vencer por 3-1.

Resultados da 10ª jornada

Boavista 1 – 2 Conde

UDASM 2 – 3 Ké-Morabeza

Varzim 3 – 1 Diogo Vaz

Andorinha 1 – 1 Marítimo de Micolo

Juba D. Simão 3 – 2 Ototo

CLASSIFICAÇÃO

1º – Juba, 10 jogos/24 pontos

2º – Andorinha, 10/19

3º – UDASM 9/17

4º -Ototo 9/ 17

5º – Ké-Morabeza 10/15

6º – Marítimo Micolo10/14

7º – Varzim10/14

8º – Boavista 10/8

9º -Diogo Vaz 10/6

10º Conde 10/3

Martins dos Santos