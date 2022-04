II Divisão: Bombom e Neves alternam (…) e Ôque-del-rei marca passos em Água-Izé

Cumpriu-se este final de semana a 11ª jornada do Campeonato Nacional da II Divisão, com alternância na liderança, em consequência da vitória do Bombom ante Neves, por 2-1.

Neves e Bombom, 1º e 2º, concomitantemente, a entrada para esta jornada, protagonizaram no pretéritodomingo, o embate mais emocionante do escalão secundário, com o Bombom a vencer, o conjunto de Neves, por 2-1, trocando de igual modo de posição com o adversário.

Nos outros confrontos, Ôque-del-rei que poderia encurtar a distância para o novo 2º classificado, foi empatar a uma bola no reduto da UDESCAI, sendo alcançado na classificação pela turma de Folha Fede que recebeu e venceu a Cruz Vermelha, por 3 – 1.

Santana que vinha dando sinal de melhoria, voltou a escorregar, perdendo fora, diante do Amadora, por 3-2.

Por fim, no derby de Caué, Ribeira Peixe levou a melhor sobre o Porto Alegre, por 3-1.

RESULTADOS DA 11ª JORNADA

Folha Fede 3 – 1 Cruz Vermelha

Santana 2 – 3 Amadora

UDESCAI 1 – 1 Ôque-del-rei

Ribeira Peixe 1 – 3 Porto Alegre

Bombom 2 – 1 Neves

CLASSIFICAÇÃO

1º – Bombom, 11 jogos/23 pontos

2º -Neves11/21

3º – Ôque-del-rei 11/18

4º – Folha Fede 11/18

5º – Cruz Vermelha 11/16

6º – UDESCAI 11/16

7º – Amadora 11/12

8º – Ribeira Peixe 11/11

9º – Santana11/8

10º -Porto Alegre 11/8

Martins dos Santos