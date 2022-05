II DIVISÂO: Líder escorrega em casa e vê Neves chegar mais perto

O líder do campeonato, Inter de Bombom, deixou fugir este final de semana, em desafio da 13ª jornada, a grande chance de reforçar a liderança da prova, a perder em casa, por 2-3 ante Amadora, contra todo os prognósticos que davam como certa a vitória do emblema de Mé-Zóchi, que não soube tirar o proveito do empate de Neves, segundo classificado, no reduto da UDESCAI (2-2).

Com este resultado, Bombom, que até esteve a vencer por 2-0 ao intervalo, viu Neves aproximar perigosamente da liderança, que está agora, a distância de apenas um ponto.

Resultados

Ribeira Peixe – Cruz Vermelha (adiado)

Inter de Bombom 2 – 3 Amadora

Ôque-Del-Rei 0 – 1 Porto Alegre

UDESCAI 2 – 2 FC Neves

Santana FC 5 – 2 Dinâmicos Folha Fede

Classificação

1º – Inter de Bombom (13 jogos/24 pontos)

2º – FC Neves (13/23)

3º – UDESCAI (13/20)

4º – Oque-del-rei (13/19)

5º – Folha Fede (13/18)

6º – Cruz Vermelha (12/16)

7º – Amadora (12/15)

8º – Santana FC (13/14)

9º – Porto Alegre (13/12)

10º – Ribeira Peixe (11/11)

Martins dos Santos