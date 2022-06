Final de semana a meio gás: Seis de Setembro goleia e Bombom vira Santana

Devido ao luto nacional, em detrimento do passamento físico do ex-Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, as jornadas das principais ligas santomense agendadas para este final de semana, foram disputadas a meio gás, com jogos discutidos apenas no domingo, uma vez que o luto nacional terminou às 18h00 de sábado, condicionando de igual modo, todos os jogos marcados para este dia.

Resultados da 18ª jornada da I Divisão:

Guadalupe 0 – 2 Correia

Seis de Setembro 4 – 1 Sporting de Praia Cruz

Caixão Grande 3 – 0 Aliança Nacional

Resultados da 16ª jornada da I Divisão:

Folha Fede 3 – 2 Ôque-del-rei

Santana 2 – 3 Bombom

Resultados da 16ª jornada da III Divisão

Ototó 6 – 0 Diogo Vaz

Andorinha 0 – 1 Santa Margarida

Boavista 0 – 0 Juba Diogo Simão

Obs: Os outros jogos, agendados para sábado, serão disputados numa data oportuna.

Em actualização…..

Martins dos Santos