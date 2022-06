STP joga com Guiné-Bissau e Nigéria no arranque (…) ao CAN”2023″

A Selecção “AA” de São Tomé e Príncipe inicia esta quinta-feira (9), em Marrocos, ante Guiné-Bissau, a qualificação ao Campeonato Africano das Nações, CAN “2023”.

Inserido no grupo A, com Nigéria, Serra- Leoa e Guiné-Bissau, o conjunto santomense começa esta quinta-feira, em Marrocos, mais uma qualificação à fase final do CAN, que terá lugar em 2023-Costa de Marfim.

O adversário da primeira jornada, é o bem conhecido Guiné-Bissau, que já cruzou por duas vezes no caminho santomense, ao passo que o da segunda jornada, é a poderosa Nigéria.

Optmismo é o que não falta no seio do “Falcão e Papagaio”, revelou o selecionador santomense, Adriano Eusébio, após a divulgação dos eleitos para os jogos com a Guiné-Bissau (9) e a Nigéria (13).

Para estes desafios, Adriano Eusébio promoveu várias estreias, alguns regressos e duas ausências de peso, guarda-redes Primo e o central Vavá Pequeno.

Convocados:

GUARDA-REDES

Anastácio Bragança (B. U. Caixão Grande -STP)

Feher Mendes – (Est. da Amadora – Portugal)

Pedro Mateus – (Olympias Lympion – Chipre)

DEFESAS

Nilton Pequeno (Bragança – Portugal)

Ivonaldo Mendes (Praia Cruz – STP)

Hernane Almeida (Agrosport -STP)

Jardel Nazaré – (UD Santarém – Portugal)

Leonildo Soares “Jú” – (Fabril – Portugal)

MÉDIOS

Aldair Santos (RSD Jette – Bélgica)

Ricardo Cardoso (HJK Helsinquia – Finlândia)

Joel Neves (Oriental – Portugal)

Jokceleny Carvalho “Iniesta” (UDRA- STP)

Joazhifel Pontes “Jocy” (UDRA- STP)

Luís Adroir (UDRA-STP)

Adérito da Mata “Tinho” (6 Setembro-STP)

Geoxking Fernandes (A. Camarate -Portugal)

Mauro Santos

Luís Selemane (Atlético CP -Portugal)

Gil Carvalho (Hastings United – Inglaterra)

AVANÇADOS

Luís Leal (Guaribá – Bolívia)

Eba Viegas (Moncarapachense – Portugal)

Edmilson Viegas (Resende – Portugal)

Ronaldo Afonso (O. Hospital – Portugal)

Álvaro Amado (Fabril – Portugal)

Valter Rocha (Brightlingsea Regent FC – Inglaterra)

Martins dos Santos