Não há duas sem três: STP volta a “tropeçar” no arranque (…) ao CAN

A selecção “AA” de São Tomé e Príncipe arrancou esta quinta-feira (9), igual às duas anteriores edições, a qualificação ao Campeonato Africano das Nações, CAN2023, perdendo ante Guiné-Bissau (5-1), numa partida disputada em Marrocos.

Pela terceira vez consecutiva a selecção santomense volta a iniciar uma qualificação ao CAN, com resultado pesado (5-1) diante da Guiné-Bissau, depois de Cabo Verde (7-1), em 2015 e Sudão (4-0), em 2019.

Quanto ao filme do jogo, para quem não assistiu a primeira meia hora do desafio, vai dizer que o conjunto da Guiné-Bissau foi dono e senhor do jogo, e que São Tomé e Príncipe foi um mero telespectador.

Todavia, não foi isso que aconteceu durante os 90 minutos, porque a turma santomense, teve nos primeiros 30 minutos, o seu período de maior ascendência, culminado com o golo de Edmilson Viegas (21), fazendo acreditar os santomenses por este mundo, que seria possível arrancar de forma diferente a qualificação ao CAN2023-Costa do Marfim.

A bola rolava e o relógio jogava a favor do “Falcão e Papagaio”, fazendo crer que (0-1) seria o resultado ao intervalo, mas aos 40 minutos, o Alfa Semedo apontou o golo da igualdade (1-1), que veria prevalecer até o descanso.

Pelos os últimos minutos da etapa inicial, tudo indicava que o descanso seria o melhor remédio para a turma nacional, que vinha perdendo terreno para o adversário. Mas a etapa complementar veio provar o contrário, com o Djurtus a aparecer mais forte e eficaz, dando mais cor e brilho a sua exibição, alvejando por quatro vezes a baliza santomense, Zinho Ganó (50 e 58), Zinade Banjaqui (81) e Jorginho (87), fazendo 5-1 final, para desespero dos que acreditavam com 0-1.

Com este resultado, o conjunto guineense lidera o grupo A, com três pontos, o mesmo ponto que a Nigéria, que nesta ronda venceu a Serra Leoa, por 2-1. Na próxima jornada, que será disputada na segunda-feira, 13, a selecção santomense vai receber Nigéria, e Guiné-Bissau vai deslocar à Serra Leoa.

De salientar que o desafio entre STP e Nigéria será disputado no terreno neutro, Marrocos, uma vez que o Estádio Nacional 12 de Julho, está castigado pela CAF, por não reunir as mínimas condições para acolher jogos internacionais.

RESULTADOS DO GRUPO A

Guiné-Bissau vs São Tomé e Príncipe, 5-1

Nigéria vs Serra Leoa, 2-1

CLASSIFICAÇÃO

1º Guiné-Bissau, 1jogo/3 pontos

2º Nigéria, 1/3

3º Serra Leoa, 1/0

4º São Tomé e Príncipe, 1/0

Martins dos Santos