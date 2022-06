CAN”2023″: STP defronta Nigéria com “orgulho ferido”

A seleção “AA” de São Tomé e Príncipe procura esta segunda-feira (13) os primeiros pontos na qualificação ao Campeonato Africano das Nações, CAN”2023″, a defrontar o principal candidato a vencer o grupo A, a congênere da Nigéria, em jogo da segunda jornada.

Depois da goleada (5-1) na abertura da qualificação diante da Guiné-Bissau, a selecção nacional, com orgulho ferido, procura esta segunda-feira escrever um novo capítulo de glória na história do futebol santomense, travando a formação da Nigéria.

Não se antevê um desafio fácil para o conjunto às ordens do Adriano Eusébio, que terá que fazer um jogo mais que perfeito para conseguir o feito esperado por milhares de santomenses que vão torcer à distância pelas cores nacionais, lembrando que o adversário vem com tudo para cima do “Falcão e Papagaio”, porque sabe que no caso de uma escorregadela, poderá complicar a sua ambição neste grupo, faz menção os principais jornais desportivos nigerianos.

São Tomé e Príncipe vs Nigéria, no primeiro jogo de sempre entre ambas, joga-se às 13 horas desta segunda-feira, no terreno neutro, em Marrocos. Na outra partida do grupo, Serra Leoa, que também perdeu na abertura, recebe a similar da Guiné-Bissau.

Martins dos Santos