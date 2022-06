CAN”2023″: STP vs Nigéria «não existe amizade no futebol»

Nigéria mostrou esta segunda-feira (13) que no futebol não existe amizade, a vencer de forma contundente a seleção santomense, por 0-10, em jogo da segunda jornada de grupo A de qualificação ao Campeonato Africano das Nações, CAN”2023″.

O jogo que até poderia ser de glória para São Tomé e Príncipe, que jogava pela primeira vez contra o seu amigo e vizinho “Nigéria”, acabou por ser um pesadelo, com o adversário a ignorar a lógica de amizade e suplantar “Falcão e Papagaio”, por expressivo 0-10, para desalento de um povo que, nos últimos tempos, não tem tido grandes motivos para celebrar.

Por ser um jogo entre os amigos, os santomenses acreditavam que até poderiam perder, mas nunca por este número avultado, que ferre profundamente o orgulho de um povo, que tem o futebol como o seu desporto rei, mas que nos últimos tempos, não tem conseguido justificar a corroa.

0-10 ou 10-0, deixa marcas profundas, mas não é o fim da linha, porque a turma santomense terá pela frente mais quatro jogos nesta campanha à fase final do CAN”2023″, que terá lugar na Costa do Marfim, por isso, terá que levantar a cabeça e procurar motivação para encarrar com mais firmeza e organização os próximos duelos, que também não serão fáceis.

Quanto ao filme do jogo, que entrará para a história do futebol santomense, no que refere ao resultado negativo, numa fase de grupos de qualificação ao CAN, começou a ser construído logo aos nove minutos, por intermédio do Vitor Osimhen, que veria a ser o grande “carrasco” do xadrez nacional.

Aos 28 m’, Simon também decidiu entrar para a conta do jogo, fazendo 2-0, que perto do descanso, 43 m’, veria a ganhar outro número por Moffi (3-0)

Ao contrário da etapa inicial onde entrou aos passos, o segundo tempo trouxe uma Nigéria mais agressiva, pressionante e eficaz, partindo com tudo para cima da formação nacional, que sem argumento, limitou praticamente a assistir o adversário, que aos 48 m’, por Vitor Osimhen, chegou aos 4-0.

Daqui para frente, foi só somar até chegar aos 10-0 ou 0-10, Etebo (55), Moffi (60), Lookman (63), Vitor Osimhen (65 e 84) e Dennis (92).

Com este resultado, São Tomé e Príncipe sementou a última posição sem qualquer ponto, ao passo que a Nigéria, isolou-se no topo com seis pontos, atirando a Guiné-Bissau para o segundo posto, com quatro pontos, após o empate (2-2) diante da Serra Leoa, que reforçou o terceiro posto, com um ponto.

Resultados

STP vs Nigéria, 0-10

Serra Leoa vs Guiné – Bissau, 2-2

Classificação

1º Nigéria,2 jogos/6 pontos

2º Guiné-Bissau,2/4

3º Serra Leoa, 2/1

4º STP, 2/0

Martins dos Santos