Trindade e Sundy na Finalíssima inédita da Taça de STP

Trindade FC sagou-se vencedor da Taça de São Tomé, a vencer o Vitória do Riboque (2-1) nas grandes penalidades, após o empate (1-1) durante o tempo regulamentar, marcando presença na Finalíssima da Taça de São Tomé e Príncipe, ante o Grupo Desportivo da Sundy, no próximo domingo.

Face a performance das duas equipas nas principais provas desta temporada, tudo indicava que seria equilibrada a final doméstica, e assim foi, as duas formações dividiram as responsabilidades do desafio, espelhado no resultado (1-1).

Os golos que levaram as respetivas claques ao delírio surgiram apenas na segunda metade, depois do nulo na etapa inicial, com Trindade a abrir o ativo aos 55 m’, por intermédio de Hélder, e Riboque a estabelecer a igualdade aos 61 m’, numa jogada de insistência, por Jack.

Após o empate, as equipas recorreram as grandes penalidades para definir o representante de São Tomé na Finalíssima da Prova Rainha.

Na lotaria dos 11 metros, a turma que carrega o nome da cidade do Mé-Zóchi, Trindade, foi a mais eficaz, vencendo por 2-1, para alegria final dos seus amantes, que esperam uma grande vitória no jogo do próximo domingo.

No final do confronto os técnicos foram unânimes quanto ao mérito do vencedor, grifando que o resultado poderia cair para qualquer um dos lados, face ao que viram durante todo o encontro.

Trindade e Sundy vão proporcionar, no próximo domingo, no Estádio Nacional 12 de Julho, a Finalíssima inédita da Taça de São Tomé e Príncipe.

Martins dos Santos/Foto Jornal desportivo