Taça de STP: 6 de Setembro vence Vitória do Riboque por 7-6 no desempate por grandes penalidades

O 6 de Setembro segue em frente na Taça de São Tomé e Príncipe em Futebol. Na terceira eliminatória da competição, a equipa militar venceu o Vitória do Riboque por 7-6 no desempate por grandes penalidades.

A jogar em casa, o Vitória do Riboque inaugurou o marcador aos 21 minutos da primeira parte, com Brader a finalizar após um cruzamento preciso da esquerda de Mé Pléto.

Brader dominou o esférico e disparou, com a bola a tocar no poste antes de encontrar o fundo da rede.

Ao intervalo, o 1-0 penalizava a fraca entrada em jogo do 6 de Setembro, que regressou para o segundo tempo determinado a mudar o rumo dos acontecimentos. O empate surgiu com um cabeceamento certeiro de 111.

Pouco depois, 66, o central do 6 de Setembro, protagonizou uma jogada vistosa. Avançou pelo meio-campo, fintou dois adversários e rematou de longe para marcar o golo da tarde.

No entanto, antes do apito final, Mano restabeleceu o empate para o Vitória do Riboque.

Sem prolongamento, o desfecho foi decidido através de grandes penalidades. O 6 de Setembro esteve implacável, convertendo todas as suas cobranças, enquanto Cudjoe, do Vitória do Riboque, falhou, ditando a eliminação da sua equipa.

No próximo fim de semana, o campeonato nacional de futebol regressa com os jogos da 13ª jornada da prova.

José Bouças