Trindade é o novo campeão da Taça de STP

A Trindade conquistou pela primeira vez a Taça de São Tomé e Príncipe depois de vencer na Finalíssima a Sundy do Príncipe, por 3-1, no Estádio Nacional 12 de Julho.



No Estádio Nacional 12 de Julho, a Trindade começou a arquitetar a vitória, aos 20 minutos, num contra-ataque, finalizada por Edson. Aos 45+2 minutos, Helder elevou a contagem para 2-0.



Na segunda parte, a Sundy relançou a partida aos 58 minutos, por Jaymilson, numa jogada facilitada da defesa da Trindade.

A incerteza pairava, porque a equipa do Príncipe pressionava e a de São Tomé só defendia, e contra a corrente do jogo, Tikinho aos 83 minutos, sentenciou o desafio, ao fazer o 3-1.

Denylson Cunha, Treinador da Trindade, afirmou que esta é a vitória mais importante na carreira, e o Rodolfo Lavres, Treinador da Sundy, limitou a reconhecer a superioridade do adversário e prometeu mais trabalho, para que a próxima época seja diferente.

Para terminar a época em São Tomé e Principe fica agora a faltar o encocntro que vai dicidir o campeão nacional, entre Seis de Setembro e Operários.

Martins dos Santos