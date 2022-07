Seleção de xadrez sem visto e a Olimpíada fica ameaçada

A aguardada participação da seleção são-tomense de xadrez na 44ª edição de Olimpíada de xadrez na Índia, poderá estar em risco, por falta de visto, para entrar em Portugal, com destino ao país anfitrião.

Com saída marcada para último sábado, a comitiva são-tomense viu-se obrigada a ficar em terra, por razões menos prováveis, falta de visto, não concebido pela embaixada de Portugal.

Face à situação, a Federação de Xadrez de São Tomé e Príncipe vem por este meio solicitar o apoio de todos os governantes de modo a encontrar uma solução junto à entidade portuguesa, de modo a viabilizar a participação de São Tomé e Príncipe.

Embora sem uma luz verde, os responsáveis federativos acreditam no final feliz, e que o país possa tomar parte na competição, a decorrer de 28/07/2022 a 10/08/2022 na Índia, com as respetivas seleções masculina e feminina.

Martins dos Santos