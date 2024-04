Jovem promessa do xadrez são-tomense brilha no Open Internacional de Coimbra

Fábio Costa, o talentoso xadrezista, considerado por muitos o jogador mais forte de S.Tomé e Príncipe da atualidade, deixou sua marca no cenário internacional ao se classificar na 25 posição no prestigiado Open de Coimbra, um torneio, que contou com a participação de 150 jogadores de aproximadamente 20 países, entre eles, Grandes Mestres e Mestres Internacionais.

Para além do Fábio Costa, a nossa bandeira esteve também representada pelo campeão nacional em título e bicampeão da zona africana 4.3, Sérgio Pereira, que ficou classificado na 79ª posição.

De recordar que Fábio, apesar de ainda muito novo (22 anos), é o atleta SãoTomense com maior variação de rating numa Olimpíada, e conta no seu palmarés vários títulos entre os quais, maratona de xadrez, campeonato nacional de rápidas, campeonato de honra, campeonato de jovens e 3 vezes campeão Invicto dos Invictus, todos estes em S.Tomé, e mais recentemente em Portugal, sagrou-se campeão do IPB (Instituto Politécnico de Bragança) , Universidade onde está a licenciar se em Engenharia Eletrotécnica.

Devido a compromissos com sua formação, Fábio tem participado em poucas competições presenciais. No entanto, tem estado muito ativo nas principais plataformas online, como chess.com e lichess, onde ostenta um rating de rápidas superior a 2500, sendo o único Sãotomense a alcançar tal feito.

Fábio Costa é sem margem de dúvidas um raro talento no “Desporto Ciência”, e por tudo o que nos tem habituado, acreditamos que continuará a honrar as cores da nossa bandeira nos mais prestigiados palcos internacionais.

Fonte : Open Internacional de Coimbra