São Tomé e Príncipe destaca-se no Xadrez: Uma história de sucesso e crescimento

A Federação de Xadrez de São Tomé e Príncipe celebra uma marca impressionante com mais de 200 federados, representando 0.1% da população, uma média superior a todos os países lusófonos. Este crescimento contínuo reflete o interesse crescente no xadrez, especialmente entre os pais que reconhecem seus benefícios cognitivos para os filhos, como pensamento crítico, resolução de problemas e melhor desempenho académico.

O envolvimento da Federação, com apoio governamental, do Comité Olímpico Nacional e de organizações internacionais, tem sido crucial para este desenvolvimento. O país é o atual bicampeão africano da Zona 4.3 e alcançou a 12ª posição no Campeonato Absoluto Individual de toda a África. Na última Olimpíada de Xadrez em Chennai, Índia, a equipa nacional bateu o seu recorde de pontos.

Preparando-se para as 45ªs Olimpíadas de Xadrez em Budapeste, Hungria, em Setembro de 2024 com uma delegação de 13 elementos sendo uma equipa Absoluta e outra feminina, a federação visa voltar a ultrapassar os registos anteriores. A nível nacional o objetivo é massificar o xadrez com o programa “Xadrez nas Escolas” e a descentralização de clubes e centros de xadrez em todos os distritos. O sucesso do número 1 do ranking nacional, Sérgio Pereira, e a ascensão no ranking continental inspiram a próxima geração de jogadores.

Com uma base sólida e apoio crescente, o futuro do xadrez em São Tomé e Príncipe é promissor. A federação, encabeçado pelo Seu Presidente, Tomé Santo continua a expandir a modalidade, oferecendo mais oportunidades de treino e competição, garantindo que mais crianças possam se beneficiar das vantagens do xadrez. Este crescimento é um testemunho do compromisso do país com o desenvolvimento desse desporto e seu reconhecimento como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento cognitivo e social.

FONTE – Federação de Xadrez