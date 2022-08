Vencedor da Taça de STP: Sonho de 20 anos

2022 poderá ser o ano de glória para a Trindade FC. Depois da conquista, pela primeira vez, da Taça de São Tomé e Príncipe, agora é a vez da concretização do anseio de ter um campo de futebol. O sonho que será realidade dentro de dias, segundo o Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, é alimentado há mais de 20 anos.

O trabalho da primeira fase está concluído, com a terraplanagem, a delimitação do pavimento e a pista do atletismo, embora natural. Segundo a empreiteira, está agendado para os próximos dias, o trabalho para a colocação das balizas.

Para a segunda fase, serão construídos balneários e bancadas, transformando a infraestrutura no Estádio da Cidade da Trindade, salientou o Primeiro-ministro são-tomense, no âmbito da visita realizada à infraestrutura.

Desta forma, o emblema que carrega o nome da capital de Mé-Zóchi, deixará de ser uma equipa “nómada”, e passará a dispor do campo próprio, o que possibilitará a descoberta de novos talentos, sustentou um alto responsável do emblema da Trindade.

Martins dos Santos