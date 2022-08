Estádio Nacional e Folha Fede vencem o campeonato de atletismo

O Centro de Treino do Estádio Nacional 12 de Julho (júnior-sénior) e Folha Fede (juvenil- iniciado) sagraram-se campeões nacionais de atletismo. A prova de três dias decorreu na pista do Estádio Nacional 12 de Julho, com participação de 220 atletas de ambos os sexos.

Cerca de 114 atletas de oito centros de treino disputaram no fim-de-semana, o campeonato são-tomense júnior – sénior de atletismo, em pista ao ar livre. Nos dois dias de competição júnior-sénior que decorreu no Estádio Nacional 12 de Julho, dos oito centros, o destaque foi para o Estádio Nacional, que sucedeu ao Riboque como o novo campeão são-tomense da modalidade, com 128 pontos, oito medalhas de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.

Os atletas, Esmael Freitas do Riboque, com três medalhas de ouro, 200 e 400m e salto em comprimento, e Ismael Carvalho do Monte Café, com duas de ouro, 1500 e 5000m, foram as grandes figuras da competição.

No feminino, os destaques foram para Jacilene Cardoso do Estádio Nacional, com duas medalhas de ouro (100 e 200m); Admisia Trovoada do Estádio Nacional, com duas medalhas de ouro (1500 e 5000m); e Diana Aguiar do Andorinha, medalha de ouro (lançamento de peso).

Já no juvenil-iniciado, realizado no pretérito sábado, com participação de 106 atletas, o destaque foi para a equipa de Folha Fede, ao sagra-se campeão, com 105 pontos. Fecharam o pódio, Estádio Nacional com 65, e Monte Café com 43.

Os atletas competiram nos três dias da competição, nas provas de velocidade, longa distância, salto em comprimento, lançamento de peso e estafeta, 4×100 e 4×400.

O campeonato são-tomense de atletismo, principal prova da modalidade no país, foi organizado pela Federação Santomense de Atletismo.

Martins dos Santos