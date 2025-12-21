Duliê Fontes vence a sexta edição da Meia Maratona Simão Carvalho em São Tomé e Príncipe

Duliê Fontes, de 27 anos, sagrou-se vencedor da sexta edição da Meia Maratona Simão Carvalho, ao completar os 21 quilómetros em 1h14m17s, impondo um ritmo constante do início ao fim e sem dar margem aos adversários.

Cerca de cinco minutos depois, Anilay da Mata cruzou a meta na segunda posição, seguido por Miley Rodrigues, que garantiu o terceiro lugar.

Em feminino, Elisa Dias voltou a repetir o feito do ano passado, conquistando novamente o primeiro lugar e consolidando o seu domínio na competição.

A homenagem a Simão Carvalho, considerado um dos maiores fundistas de São Tomé e Príncipe, foi marcada pela emoção. Orgulhoso pelo reconhecimento em vida, o antigo atleta lamentou apenas não poder competir, devido a recomendações médicas.

Os vencedores masculino e feminino receberam um prémio de 9000 mil Dobras, enquanto os segundos e terceiros classificados arrecadaram 6500 e 5000 dobras, respetivamente. Este ano, a organização decidiu alargar os prémios até à quinta posição, reforçando o incentivo à participação.

José Bouças