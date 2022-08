STP apoia reeleição do Arkady Dvorkovich na FIDE

Índia, palco da 44ª Olimpíadas de Xadrez, onde São Tomé e Príncipe conseguiu o resultado histórico, também acolheu a Assembleia Geral (AG) da Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

O evento que culminou com a reeleição do Arkady Dvorkovich como o presidente da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) para o próximo quatriénio, contou com a presença de São Tomé e Príncipe, representado pelo Tomé Espirito Santo, presidente da Federação de Xadrez de São Tome e Príncipe. Segundo o representante são-tomense, a vitória do Arkady foi justa.

“Foi um digno vencedor e com esta vitória expressiva não deixou quaisquer dúvidas que África vai melhorar o seu desempenho no xadrez mundial, porque o Arkady Dvorkovich já demonstrou no seu primeiro mandato que pretende dar meios e oportunidades a toda família de xadrez é por esta razão que abraçamos o seu projeto”.

Paralelamente, também foi eleita para o cargo de presidente da Confederação Africana de Xadrez (ACC), Tshepiso Lopanga, uma mulher de fibra, enfatizou o dirigente são-tomense.

“Trata-se de uma mulher forte e com várias experiências na FIDE e que vai facilitar o xadrez em STP, porque temos excelentes relações de trabalho e somos amigos”.

Assembleia Geral da FIDE, que teve lugar em Chennai – Índia, no quadro da 44ª Olimpíadas de Xadrez, serviu para São Tomé e Príncipe reforçar a relação com outros países, com vista ao desenvolvimento da modalidade no arquipélago.

Martins dos Santos