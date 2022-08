Água Izé vence pela 2ª vez em “Zandrigo Santana”

A equipa de futebol feminino de Água Izé conquistou pela segunda vez o campeonato de futebol 7, no distrito de Cantagalo, ao vencer no domingo as raparigas de Uba Budo, por 3-0, em jogo da última jornada, realizado no campo de Zandrigo Santana.

Com o objetivo de fomentar e despertar o interesse das jovens raparigas à prática de futebol no distrito de Cantagalo, na ilha de São Tomé, o campo de Zandrigo Santana foi palco pela segunda vez do campeonato feminino de futebol 7.

A prova que arrancou em junho, contou com a participação de 11 equipas, que transformaram o campo de Zandrigo Santana, em cada domingo, num espaço de diversão e promoção de valores desportivos.

Face à luta renhida entre Água Izé e Zandrigo Santana, com 24 pontos, a última jornada arrastou consigo centenas dos amantes de futebol, que viram Água Izé a conquistar o título pela segunda vez, após o triunfo, por 3-0, diante da Uba Budo, que acabou na quarta posição.

Olhando pelo número, até parece que foi uma vitória fácil, mas dentro das quatro linhas, a história não foi bem assim até os 13 minutos da primeira parte, quando a turma de Água Izé inaugurou o marcador. Na etapa complementar, tudo desmoronou para a equipa de Uba Budo, ao consentir mais dois golos, fruto do maior domínio das adversárias.

Antes do desafio da consagração, foram realizados outros tantos jogos:

Cidade Alta vs Gomes, 3-0

Riboque Santana vs Mestre António, 1-1

Praia Messias Alves vs Cova Água, 2-0

Ribeira Afonso vs Nova Olinda, 0-3 (não comparência de Ribeira Afonso)

Água Izé vs Uba Budo, 3-0

De salientar ainda, a conquista do prémio fair play pela equipa do Gomes, que não conseguiu um ponto na prova, mas a forma respeitosa e ordeira como encarou cada jornada, mereceu a louvor da organização da prova.

O campeonato foi realizado no âmbito da comemoração do terceiro aniversário da Academia de Futebol Feminino de São Tomé e Príncipe.

Classificação Final

1ª Água Izé, 27 pts

2ª Zandrigo Santana, 24

3ª Praia Messias Alves, 22

4ª Uba Budo, 17

5ª Riboque Santana, 15

6ª Cidade Centro, 14

7ª Mestre António, 14

8ª Nova Olinda, 10

9ª Ribeira Afonso, 10

10ª Cova Água, 6

11ª Gomes, 0

Martins dos Santos