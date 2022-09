“Wembley” acolhe emoções de futebol 7

O campo de Pantufo, com a designação do emblemático estádio de “Wembley”, acolheu mais uma jornada do campeonato de futebol 7 desta localidade piscatória, na ilha de São Tomé, com fortes emoções e golos para todos os gostos.

Com a pausa dos principais campeonatos de futebol 11 em São Tomé e Príncipe, os jogadores têm aproveitado este período para manter a forma e promover o intercâmbio com os jogadores que não militam nestas provas, ao participar no campeonato de futebol 7 na localidade de Pantufo, na capital são-tomense.

Em quinta edição, este fim de semana, jogou-se a quarta jornada, que voltou a registar mais uma boa média de público. A ronda arrancou com o triunfo de Rua Carvalho sobre os Terríveis, por 1-0.

No segundo jogo, o último classificado, BAGDA, conseguiu os primeiros pontos na competição, ao vencer a Nova Geração, também por 1-0. No terceiro embate da tarde, registou-se a única repartição de pontos, protagonizada pelas equipas de Magodinhos e Samarcalenses (2-2).

Já no confronto que antecedeu o jogo de cartaz, os Valentes escorregaram, ao perder ante os Dragões, por 2-1. Os que pensaram que já tinham visto tudo, enganaram-se complemente, porque o melhor estava reservado para o final entre os dois da frente, Atum e Boca Júnior, que não desfraldaram a expetativa do público, que vibrou com as emoções da partida.

Logo na abertura, Atum marcou a posição, com o primeiro e único golo do desafio, apontado por Délcio, para euforia dos adeptos, que puxaram pela equipa do princípio ao fim, e no final festejaram a liderança isolada com 10 pontos.

Já o Boca Júnior que entrou condicionado com o golo madrugador, foi impotente para anular a desvantagem, que perpetuou até o apito final. Em desvantagem a equipa desperdiçou uma grande penalidade no primeiro tempo, por Mito, e caiu para a terceira posição, com 7 pontos, ultrapassada pela formação de Rua Carvalho, com 8 pontos.

Resultados da 4ª jornada:

Nova Geração vs BAGDA, 0-1

Rua Carvalho vs Os Terriveis,1-0

Os Magodinhos vs Samarcalenses, 2-2

Os Valentes vs Os Dragões, 1-2

Atum vs Boca Júnior, 1-0

Martins dos Santos