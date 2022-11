Emoção do Basquetebol está de volta

Arranca este sábado, 4, o Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Masculino, em São Tomé. A organização da prova está a cargo da Federação São-tomense de Basquetebol.

O campeonato a ser disputado no Parque do Ex-Snécia, na capital são-tomense, com o concurso de oito equipas (Neves, Santana, Guadalupe, Conde, Bombom, Trindade, Snécia AB e CSTRAIDNG), será disputado no formato todos-contra-todos.

No arranque da jornada, no sábado, Bombom jogará com a formação de Neves e Guadalupe medirá forças com o conjunto da Trindade.

No domingo, no complemento da ronda inaugural, subirão ao retângulo do jogo, as seguintes formações:

CSTRAIDNG vs Conde

Snécia AB vs Santana

Os jogos terão início às 14h30.

Martins dos Santos