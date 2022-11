Snécia vibra com (…)basquetebol

O Parque do ex-Snécia, na capital são-tomense, vibrou este fim de semana com o regresso do campeonato nacional sénior masculino de basquetebol, com destaque para “hecatombe” do Conde ante CSTRAIDNG (137-7).

Depois de um longo jejum, a bola voltou ao ex-Snécia para o arranque do campeonato nacional sénior masculino de basquetebol em São Tomé, numa prova que será disputada no formato de todos contra todos.

O campeonato que está sendo organizado pela federação são-tomense da modalidade, arrancou no sábado com triunfos de Bombom ante Neves (67-39); e Trindade diante de Guadalupe (31-6), este jogo não chegou ao fim por quebra de corrente elétrica, no momento as equipas disputavam os últimos dois minutos do terceiro período.

No domingo, no complemento da ronda, CSTRAIDNG causou a maior surpresa da ronda, a vencer sem piedade o Desportivo de Conde (137-7). No outro jogo da tarde, a equipa da casa, Snécia AB, perdeu por 34-18 frente ao conjunto de Santana.

Concluída a primeira jornada, Abdelai Ramos, presidente da Federação Santomense de Basquetebol, mostrou-se bastante otimista quanto a desenrolar da competição.

“Estamos satisfeitos com a conclusão da jornada inaugural. Tivemos um bom público e os jogos decorreram de forma como perspectivamos. Acreditamos que vamos conseguir cumprir os objetivos que traçamos para este campeonato. Estamos confiantes”, concluiu Abdelai.

As equipas participantes são oriundas de cinco distritos do país, CSTRAIDNG e Snécia AB (Água Grande); Conde e Guadalupe (Lobata); Bombom e Trindade (Mé-Zóchi); Neves (Lembá); e Santana (Cantagalo).

Resultados da 1ª jornada:

Bombom vs Neves (67-39)

Guadalupe vs Trindade (6-31)*

CSTRAIDNG vs Conde (137 -7)

Snécia AB vs Santana (18-34)

Classificação

1º CSTRAIDNG, 1 jogo/2 pontos

2º Bombom, 1/2

3º Santana, 1/ 2

4º Trindade, 1/ 2

5º Snécia, 1/1

6º Neves, 1/1

7º Conde, 1/1

8º Guadalupe, 1/ 1

Vitória (2 pts); Derrota (1 pt); e Não comparência (0 pt)

Martins dos Santos