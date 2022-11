STP presente no Mundial de Taekwondo

Roberto Luciano Zink vai representar São Tomé e Príncipe no Campeonato do Mundo de Taekwondo a decorrer no México entre os dias 16-26 do mês em curso.

Luciano Zink, que atualmente reside na Bélgica, já foi campeão nacional da modalidade por duas vezes na categoria de “-74 kg”.

Zink já se encontra no México a fazer o treino de adaptação junto com seu treinador.

De sublinhar que São Tomé e Príncipe toma parte no evento pela segunda vez, um feito que orgulha o Eloy Boa Morte, presidente da Federação Santomense da modalidade.

Boa Morte acredita na boa prestação do jovem são-tomense, que depois de brilhar nos palcos nacionais, tem pela frente a grande oportunidade de mostrar ao mundo todo o seu potencial.

Martins dos Santos/Federação Santomense de Taekwondo