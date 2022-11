“Seleção nacional” discute em dezembro passagem ao CAN

A seleção nacional de futebol sub20 conheceu recentemente os adversários da fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações “CAN” 2023 da categoria, após a Confederação Africana de Futebol “CAF” proceder o sorteio do torneio Zonal da União das Federações Centro-Africanas de Futebol “UNIFFAC”, que servirá de qualificação para a fase final do CAN sub-20.

Depois do período da “travessia do deserto”, a seleção nacional sub20 volta a marcar presença na fase de qualificação da competição, que acontecerá no Congo Brazzaville de 7 a 18 de dezembro.

O torneio qualificável ao CAN reunirá sete seleções, agrupadas em dois grupos, com “Falcão e Papagaio” a ficarem no Grupo A, juntamente com o país anfitrião, Congo Brazzaville, República Democrática de Congo, e República Centro Africana. Por sua vez, no grupo B estarão Camarões, Guiné Equatorial e Chade.

Martins dos Santos