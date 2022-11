CSTRAIDNG e Santana discutem a liderança

O ex-Snécia volta a ser palco de mais uma jornada do campeonato nacional sénior masculino de basquetebol, com CSTRAIDNG e Santana a discutirem no domingo, a liderança da prova, depois de triunfos na ronda inaugural.

Após “hecatombe” na ronda inaugural, o Desportivo de Conde procura desfazer este fim de semana da pálida imagem deixada na ronda anterior ante CSTRAIDNG, onde apareceu com apenas cinco jogadores, impotentes para evitar o descalabro.

Para o jogo deste domingo, Gilson Baía, técnico de Conde, vai apresentar uma equipa praticamente nova, com maior mobilidade e dinâmica para travar o Desportivo de Guadalupe, no derby de Lobata.

Ainda no domingo, CSTRAIDNG e Santana vão lutar pela liderança da prova, no embate de cartaz da segunda jornada.

No sábado, na abertura da jornada, subirão ao retângulo do jogo, Neves vs Snécia AB, para o primeiro duelo da tarde; e Trindade vs Bombom, para o segundo desafio do dia.

Os jogos estão a decorrer no Parque do ex-Snécia, na capital do país, à porta aberta.

Calendário da 2ª jornada

Sábado às 14h30

Neves vs Snécia AB

Trindade vs Bombom

Domingo às 14h30

Conde vs Guadalupe

Santana vs CSTRAIDNG

Martins dos Santos