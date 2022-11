Xadrez vai às urnas em dezembro

Dezembro foi o mês escolhido pela mesa da Assembleia Geral Extraordinária da Federação de Xadrez de São Tomé e Príncipe, FEXA-STP, para a realização da próxima Assembleia Geral Eletiva, lê-se no comunicado n.48 da organização que o Téla Nón teve acesso.

De acordo com as informações, o ato eleitoral que terá lugar no dia 18 de dezembro, estará aberto a todos os sócios que queiram candidatar-se à liderança da federação, sendo que até a presente, ainda não existe nenhuma manifestação de candidatura.

Contudo, fala-se nos corredores da federação que o Tomé Santos, atual presidente da instituição, será candidato a sua reeleição.

