Xadrez são-tomense brilha na Etiópia

O xadrezista são-tomense, Sérgio Pereira, sagou-se este fim de semana campeão de xadrez da Etiópia, nas semi-rápidas e rápidas.

No somatório do Campeonato Nacional de Semi-rápidas e de Rápidas da Etiópia, Sergio Pereira foi declarado campeão, num universo de 100 participantes, entre eles, alguns dos que estiveram recentemente nas olimpíadas da modalidade na Índia.

A prova teve lugar nos dias 25, 26 e 27 do mês em curso na Addis Abeba.

Em resposta a proeza do Sérgio, a ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, reagiu, e felicitou este domingo o xadrezista pelo título na Etiópia.

“Mais uma grande vitória do xadrez são-tomense nas provas internacionais. Os meus parabéns a Sérgio Pereira pelo título na Etiópia”, manifestou Eurídice Semedo, no sitio oficial do Ministério da Juventude e Desporto na rede social facebook.

Martins dos Santos