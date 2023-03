STP joga cartada decisiva ante Serra Leoa

Vindo de duas derrotas ante Guiné-Bissau (5-1) e Nigéria (10-0), São Tomé e Príncipe joga esta quarta-feira, 22, o jogo decisivo na luta pelo sonho de uma vaga à fase final do Campeonato Africano das Nações “CAN 2023”, diante da Serra Leoa.

Sem pontuar, somente uma vitória poderá manter a turma de “Falcão e Papagaio” na qualificação do grupo A, que é liderado pela Nigéria (6 pts), e com a Guiné-Bissau, no segundo lugar (4 pts). Por sua vez, Serra Leoa e STP ocupam os últimos lugares, com um e zero ponto, respectivamente.

O confronto desta quarta-feira será disputado no Stade d’Agadir, em Marrocos, face ao embargo da FIFA e da CAF, ao Estádio Nacional 12 de Julho, por não reunir as condições para acolher jogos internacionais.

Este será o quinto jogo de sempre entre estas duas seleções, com registo de duas vitórias para cada conjunto, sempre na qualidade do país anfitrião.

Confrontos entre as seleções

STP vs Serra Leoa, 2-0 (2000)

Serra Leoa vs STP, 4-0 (2000)

STP vs Serra Leoa, 2-1(2012)

Serra Leoa vs STP, 4-2 (2012)

Martins dos Santos