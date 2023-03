CAN: STP consegue primeiros pontos, mas continua sem vencer

A seleção “AA” são-tomense conseguiu esta quarta-feira (22), em jogo da terceira jornada do grupo A de qualificação ao Campeonato Africano das Nações”CAN2023″, os primeiros pontos, ao empatar a duas bolas ante Serra Leoa, com bis de Luís Leal.

Depois de duas derrotas pesadas, nas jornadas anteriores, a turma são-tomense conseguiu os primeiros pontos na prova, ao empatar (2-2) diante da Serra Leoa, numa partida em que entrou com tudo, pressionando o adversário, que aos 43 minutos foi impotente para impedir que o Luís Leal abrisse o marcador ainda na primeira parte.

Na etapa complementar os papeis inverteram, com o conjunto da Serra Leoa a entrar desinibido e a procura da igualdade, que apareceu aos 48 minutos, por intermédio de Bundu.

Aos 59 minutos, São Tomé e Príncipe conseguiu uma nova vantagem (2-1), por Luís Leal, que bisou na partida. Pareceu que a segunda seria de vez, e “Falcão e Papagaio” não deixaria escapar mais uma vantagem, mas para surpresa dos jogadores são-tomenses, aos 78 minutos, Komeh igualou novamente o placard (2-2), que perpetuou até o apito final do juiz da partida.

Com este resultado, as duas seleções continuam sem vencer, com STP (4º classificado) a conseguir os primeiros pontos, e a Serra Leoa (3º classificado), a somar o segundo empate.

A terceira jornada fecha esta quinta-feira (23) com o desafio entre Nigéria (1º), com seis pontos, e Guiné-Bissau (2º), com quatro pontos.

STP e Serra Leoa voltam a jogar este domingo (26), para a quarta jornada do Grupo A de qualificação ao CAN 2023- Costa de Marfim.

Martins dos Santos