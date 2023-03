CAN 2023: STP perde e diz adeus à “Costa de Marfim”

A seleção “AA” são-tomense disse adeus à fase final do Campeonato Africano das Nações, CAN 2023 – Costa de Marfim, a perder, por 2-0, ante Serra Leoa, no embate da quarta jornada do grupo A.

Serra Leoa com golos na primeira parte, Abu Samura (7′) e Alhassan Koro (28′) venceu este domingo o conjunto são-tomense, por 2-0, e reforçou o terceiro posto, agora com cinco pontos.

Por sua vez, a turma de “Falcão e Papagaio” com este desaire, está fora da fase final do CAN2023. Com um ponto somado até agora e o pior coeficiente de golos marcados, o melhor que STP poderá alcançar ainda nesta qualificação, é o terceiro lugar, onde para tal, terá que concorrer o seguinte cenário: vitórias ante Nigéria e Guiné –Bissau, e esperar que Serra Leoa ou Nigéria não somam pontos nas duas últimas jornadas.

De salientar que, com o triunfo deste domingo, a Serra Leoa alargou para três, a vitória no histórico de duelos entre ambas seleções, com registo de duas vitórias para STP. O empate da última quarta-feira ,22, é até o momento o único desafio que terminou empatado entre as seleções.

Classificação

1º Guiné-Bissau, 3 jogos /7 pontos

2º Nigéria, 3/6

3º Serra Leoa, 4/5

4º São Tomé e Príncipe, 4/1

Martins dos Santos