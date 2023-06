Novidades na convocatória são-tomense para duelo com Guiné-Bissau

O selecionador nacional, Adriano Eusébio, divulgou a lista dos eleitos para o jogo da quinta (5ª) jornada do grupo A de qualificação ao Campeonato Africano das Nações (CAN)-2023 ante Guiné-Bissau, com várias novidades. A convocatória teve lugar na segunda-feira feira na sede da Federação Santomense de Futebol.

Para o jogo, onde a seleção nacional espera limpar a pálida imagem deixada no primeiro embate, Adriano Eusébio chamou 20 jogadores, com destaque para as chamadas dos guarda-redes Albertino Cosme ( UDRA de Angolares/ STP) e Pedro Mateus ( Sanjoanense/ PORT), dos médios Esbraine Aurora ( Porto Real/ STP), Cleidmilson Cachanga ( UDRA de Angolares/ STP), e dos avançados Ricardo Cardoso ( Skelleftea / SUÉCIA) e Ronaldo Afonso ( Benfica de Castelo Branco/ PORT).

No inverso, ausências, os destaques vão para os guarda-redes Tavinho ( Agrosport de Monte Café/ STP) e Albertino ( Seis de Setembro/STP), que ficaram de fora por motivos técnicos, segundo o selecionador, e do capitão Jocy (Bombom/ STP), este por lesão contraída no duplo confronto com a Serra Leoa.

A seleção nacional deve deixar o país no final da semana, para um estágio de 10 dias em Portugal, onde defrontará Sporting de Covilhã e seleção ‘AA’ de Angola.

De sublinhar que São Tomé e Príncipe é o último do grupo A com apenas um ponto.

Lista dos convocados

GUARDA-REDES

1-Albertino Cosme “Chum”(UDRA-STP)

2-Pedro Mateus (Sanjoanense-Port)

DEFESAS

3-Ivonaldo Viegas (l. Bombom – STP)

4-Adjakson Ramos (Lusitano de Evora-Port)

5-Ricardo Fernandes (Estoril Praia sub-23 – Port)

6-Adjeil Neves (Oriental Dragon-Port)

7- Rogério Fernandes “Roger” (SC Praiense – Port)

8 – Leonildo Soares “Jú” (UFC Moitense – Port)

MEDIOS

9 – Denilson Silva (Mazara Cálcio – Itália)

10-Esbraine Aurora “Negrito” (Porto Real

Príncipe)

11 – Cleidmilson Cachanga “Pirlo” (UDRA – STP)

12 – Lúcio Oliveira (G. D. Lagoa – Port)

13-Adérito da Mata

“‘Tinho” (D. 6 Setembro – STP)

14 – Marco Barbeiro “Marco Paulo” (Real SC- Port)

15-Ebanilson Viegas

“Eba” (LGC

Moncarapachense-Port)

AVANÇADOS

16-Kelve Semedo (Académico Viseu – Port)

17-Harrimiz Soares (SC União Torrense – Port)

18 – Ricardo Cardoso (Clube Skelleftea – Suécia)

19 – Luís Leal (Arsenal Sarandia – Argentina)

20 – Ronaldo Afonso (Benfica Castelo Branco

Martins dos Santos