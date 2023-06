STP defronta Angola na “antecâmara” da Guiné-Bissau

A seleção nacional defronta no dia nove (9)de junho a seleção “AA de Angola, no amistoso que antecede o penúltimo jogo de qualificação ao Campeonato Africano das Nações (CAN) – 2023 diante da Guiné-Bissau.

O anúncio foi feito no início da semana, em conferência de imprensa, na sede da Federação Santomense de Futebol, pelo selecionador nacional, Adriano Eusébio.

O jogo com Angola servirá para Adriano Eusébio avaliar o performance do plantel antes do duelo com a Guiné-Bissau, onde espera obter um resultado diferente da primeira volta, onde foi goleado.

De sublinhar que o desafio terá lugar em Portugal.

Martins dos Santos