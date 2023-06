“Falcão e Papagaio” voltam a tombar ante  Guiné-Bissau e serão os últimos do grupo

A seleção nacional “AA” de São Tomé e Príncipe voltou perder ante Guiné-Bissau pela quarta vez, desta feita, a contar para a quinta jornada do grupo A de qualificação ao Campeonato Africano das Nações (CAN) 2023, por 1-0.

Apesar da derrota, por 1-0, e da certeza que será o último do grupo A, a seleção são-tomense conseguiu limpar a “pálida” imagem da primeira jornada, onde esteve irreconhecível, ao perder por expressivo 5-1.

No jogo desta quarta-feira(14) “Falcão e Papagaio “ até chegaram a discutir o resultado na primeira etapa, mas a ineficácia, não permitiu traduzir em golo as oportunidades criadas, embora escassa.

Na etapa complementar, a turma são-tomense perdeu fulgor, e permitiu a ascensão do adversário, que aos 54 m’ viu o Zinho Gano marcar o único golo da partida, mas o suficiente para colocar, praticamente, a Guiné- Bissau na fase final do CAN 2023, Costa do Marfim.

Com este resultado, São Tomé e Príncipe deixou fugir mais uma chance de conseguir a primeira vitória no grupo, onde conta até o momento, disputados cinco jogos, com um ponto, fruto do empate a duas bolas com a Serra Leoa, que no Domingo defronta a Nigéria.

De sublinhar que na última jornada, a conjunto são-tomense jogará com a Nigéria, que lutará com a Guiné-Bissau pelo primeiro lugar do grupo.

Classificação

1º Guiné-Bissau, 5 jogos/ 10 pontos

2º Nigéria, 4/9

3º Serra Leoa,4/5

4º STP, 5/1

Martins dos Santos