STP no pote mais fraco de sorteio ao Mundial de 2026

São Tomé e Príncipe vai conhecer no dia da independência nacional ( 12 de julho) os seus adversários

da fase de grupos para a qualificação ao Mundial 2026, a decorrer nos EUA, Canadá e México.

O sorteio será realizado em Cotonou -Benin. As 54 seleções serão agrupadas em nove grupos, de seis conjuntos, com os primeiros colocados a apurarem-se automaticamente e os quatro melhores segundos classificados a disputarem os play-offs para ocupar a última vaga, fazendo no total 10 seleções, que representarão o continente africano na maior montra de futebol mundial.

A qualificação arranca em novembro de corrente ano, e deve terminar em março de 2026.

Para o sorteio do dia 12, São Tomé e Príncipe estará no pote seis, ou seja, o pote das seleções mais fracas do continente, com Chade,

Lesoto, Sudão do Sul, Maurícias,

Djibouti, Seychelles e Eritreia.

Martins dos Santos