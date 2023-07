“Mundial 2026” STP no grupo equilibrado com favoritismo da Turquia

São Tomé e Príncipe vai participar pela primeira vez na fase de grupos de qualificação para o mundial de futebol.

De acordo com o sorteio realizado em Abidjan, capital da Costa do Marfim, a selecção nacional junta-se às selecções da Tunísia, Guiné Equatorial, Namíbia, Malawi e Libéria no grupo H.

Em reacção ao sorteio o selecionador nacional Adriano Eusébio considerou o grupo como equilibrado, não obstante o favoritismo da Tunísia. Os dois primeiros jogos de qualificação para o campeonato do mundo de 2026 terão lugar em novembro próximo.

As selecções foram divididas em 9 grupos de 6 equipas com o primeiro classificado de cada grupo a garantir o apuramento imediato, ao passo que os 4 segundos melhores classificados irão disputar o play-off para se apurar o último representante do continente africano.

O campeonato do mundo vai decorrer nos Estados Unidos de América, Canadá e México de 8 de junho a 19 de julho de 2026.

O sorteio aconteceu na quinta-feira 13 de julho em Abidjan

Martins dos Santos