Nigéria “atordoa” STP no adeus ao CAN

A seleção ‘AA’ de São Tomé e Príncipe terminou de forma inglória a fase de grupos de qualificação ao Campeonato Africano das Nações”CAN2024″, a perder de forma copiosa ante a Nigéria(6-0), que no agregado, venceu por 16-0 ( 0-10 e 6-0).

Está fechado mais um capítulo na história da seleção são-tomense, que pela terceira vez consecutiva falha a fase final da competição.

Nesta última jornada, perante o líder do grupo A, que na primeira jornada venceu por 10-0, a seleção são-tomense sabia que a chance de pontuar era remota.

Inspirado na frase “enquanto há vida há esperança”, o selecionador nacional, Adriano Eusébio, inovou na convocatória, com vista a empregar mais qualidade técnica, tática e física; e para tal, chamou (pela primeira vez) apenas jogadores que atuam na diáspora.

A convocatória levantou dúvidas, mas acabou por despertar uma grande expetativa no seio dos são-tomenses, que aguardaram com ansiedade para ver em cena a primeira seleção de sempre “made in diáspora” (feita apenas por jogadores que jogam nos campeonatos estrangeiros).

Por um instante chegaram a acreditar que a nova seleção seria ou iria fazer diferente das outras, a manter o placard em 2-0 ao intervalo, não obstante do domínio do adversário, que teve 73% na posse de bola.

Mas enganaram completamente, porque na etapa complementar tudo transfigurou e São Tomé e Príncipe voltou aos hábitos antigos, o que permitiu os nigerianos mudar a cor do placard(6-0), para a tristeza e a frustração dos que chegaram a pensar que o filme seria outro.

Com este desaire a seleção são-tomense termina como começou a campanha de acesso ao CAN, onde pela terceira vez, não conseguiu a qualificação para a fase final do campeonato.

Feitas as contas, a seleção averbou cinco derrotas e um empate; e encaixou 26 golos e faturou três.

Depois da qualificação ao CAN, onde mais uma vez, o país ficou à porta da qualificação, Adriano Eusébio tem agora pela frente o desafio de preparar a seleção nacional para a qualificação ao Mundial de 2026.

Nesta história toda, surge uma pequena pergunta: O selecionador nacional vai voltar atrás e convocar alguns jogadores dos campeonatos domésticos ou vai seguir em frente com a filosofia de apostar apenas nos jogadores da diáspora? A resposta será dada na próxima convocatória!

Martins dos Santos