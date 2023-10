STP perde com Egito, mas deixa bons indicadores

A seleção feminina de futebol sub20 perdeu este domingo frente ao Egito, por 7-0, na primeira mão da eliminatória para o Mundial da categoria, mas deixou bons indicadores para o embate da segunda mão, frisou a selecionadora são-tomense.

Em jogo disputado no Estádio Alexandria, São Tomé e Príncipe chegou ao intervalo a

perder por 2-0, com sinal bastante positivo, não obstante da falta de experiência das mesmas nestes palcos, lembrando que não temos campeonatos femininos (sub 20) no país.

Preocupadas com a performance das jogadoras são-tomenses nos primeiros 45 minutos, as egípcias abordaram a segunda parte com outra intensidade e acabaram com quaisquer dúvidas que poderiam existir quanto ao vencedor do jogo, a vencer a formação são-tomense, por expressivo 7-0.

Este resultado, segundo a selecionadora nacional, Lígia Santos, não espelha a história do jogo, contudo está esperançosa na resposta positiva no próximo desafio.

“Ganhamos orgulho é uma equipa neste curto trajeto, pela primeira vez STP está a ser representado nesta competição. Tenho um orgulho enorme nas minhas atletas. Foram três meses de trabalho enquanto outras trabalham há anos, portanto foram enormes. Estamos a começar a caminhar rumo a um futuro promissor de atletas de muito talento com enorme futuro pela frente”.

“Agradeço a elas por estes 90 minutos fantásticos de emoções vividas por cada uma de nós. Sem duvida há muito mais! Temos a segunda mão para jogar. São pequenos Falcões e Papagaios a aprender a voar!”- sustentou Ligia.

A seleção nacional contou com o apoio incondicional na bancada, da ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros.

São Tomé e Príncipe vai em desvantagem para o segundo jogo, na tentativa de uma inédita vitória.

As seleções voltam a encontrar-se na sexta-feira(13), no Egito, para o jogo da segunda mão.

Martins dos Santos